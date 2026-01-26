СМИ: Фон дер Ляйен пытается подготовить ЕС к войне с Россией к 2030 году

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предпринимает шаги по смягчению долговых и бюджетных правил внутри Евросоюза, чтобы профинансировать дополнительные оборонные расходы в размере 650 млрд евро и подготовить страны ЕС к возможному военному конфликту с Россией к 2030 году, сообщает британская газета Telegraph.

По данным издания, ослабление фискальных ограничений должно позволить государствам — членам союза нарастить оборонные бюджеты без риска нарушения действующих финансовых норм. Эти меры, как утверждается, рассматриваются в контексте долгосрочной стратегии усиления военного потенциала ЕС.

Грызутся волки: Долгов заявил, что Каллас и фон дер Ляйен ничего не решают в ЕС

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла.

Он отмечал, что западные политики используют тезис о якобы существующей российской угрозе для запугивания населения и отвлечения внимания от внутренних проблем, подчеркивая, что подобные заявления не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
ТЕГИ:ВойнаРоссияЕвропа

Горячие новости

Все новости

партнеры