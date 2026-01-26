Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за оскорбительных слов Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поручил вызвать в МИД страны посла Украины в связи с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского, которые венгерские органы безопасности расценили как часть действий по вмешательству во внутренние дела страны.
По словам главы венгерского правительства, на прошлой неделе украинские политические лидеры, включая президента, выступили с резкими и, по его оценке, оскорбительными и угрожающими заявлениями в адрес Венгрии и ее властей. Орбан заявил, что службы национальной безопасности пришли к выводу, что эти высказывания являются элементом скоординированных шагов Киева, направленных на вмешательство в парламентские выборы в Венгрии.
Премьер подчеркнул, что венгерские власти считают недопустимыми любые действия, которые могут поставить под угрозу суверенитет страны и прозрачность избирательного процесса.
В связи с этим, отметил Орбан, он поручил министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии вызвать украинского посла для разъяснений, передает «Радиоточка НСН».
