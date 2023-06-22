Собянин: За два года общий доход в творческих отраслях увеличился на 20%
Творческий бизнес стал мощным драйвером развития экономики Москвы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что в креативных индустриях задействовано более миллиона человек.
«За последние два года общий доход в творческих отраслях Москвы увеличился на 20% и составил порядка 4 трлн руб.», - отметил градоначальник.
Мэр напомнил, что с 2020 года творческому бизнесу помогает Агентство креативных индустрий (АКИ), среди проектов которого «Арт Фабрика», «Фабрика музыки» и другие.
«При поддержке АКИ проходят Московская неделя моды, ярмарка молодого современного искусства blazar и другое», - добавил Собянин.
Мэр Москвы ранее сообщил о переходе киностудии имени Горького в собственность столицы. Город намерен возродить площадку.
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