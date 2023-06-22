Собянин: За два года общий доход в творческих отраслях увеличился на 20%

Градоначальник уточнил, что в креативных индустриях задействовано более миллиона человек.

«За последние два года общий доход в творческих отраслях Москвы увеличился на 20% и составил порядка 4 трлн руб.», - отметил градоначальник.

Мэр напомнил, что с 2020 года творческому бизнесу помогает Агентство креативных индустрий (АКИ), среди проектов которого «Арт Фабрика», «Фабрика музыки» и другие.

«При поддержке АКИ проходят Московская неделя моды, ярмарка молодого современного искусства blazar и другое», - добавил Собянин.

Мэр Москвы ранее сообщил о переходе киностудии имени Горького в собственность столицы. Город намерен возродить площадку.

