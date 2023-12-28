Собянин: В Москве создается кинокластер мирового уровня

В Москве продолжает создаваться кинокластер мирового уровня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на месте заброшенного пустыря сегодня развивается кинопарк «Москино» – самая большая в мире площадка для съемок натурного кино.

Так, уже привели в порядок восемь корпусов, а два строения превратили в съемочные павильоны.