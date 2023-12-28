Собянин: В Москве создается кинокластер мирового уровня
В Москве продолжает создаваться кинокластер мирового уровня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте заброшенного пустыря сегодня развивается кинопарк «Москино» – самая большая в мире площадка для съемок натурного кино.
Так, уже привели в порядок восемь корпусов, а два строения превратили в съемочные павильоны.
Кинопроизводители сняли уже 11 фильмов на территории кинопарка «Москино», первая очередь которого заработала в столице в августе 2023 года. Об этом ранее рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что кинопарк является огромным культурным кинокластером, который активно строится. По словам Герасимова, очередь на съемки расписана уже на год и более вперед.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru