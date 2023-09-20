Собянин сообщил о создании онлайн-платформы для организации киносъемок в Москве

Постановление о начале реализации проекта подписал мэр столицы Сергей Собянин. Платформа станет единой точкой доступа ко всему комплексу услуг и сервисов для организации съемок кино и телевизионных программ.

Съемочные группы смогут арендовать студии и павильоны, реквизит и оборудование, провести съемки на популярных столичных площадках.

Для аренды павильона и согласования съемок нужно авторизоваться на сайте и направить заявку в электронном виде. Это значительно упрощает процесс организации съемок.

В информационной базе film.moscow представлено 12 киносъемочных площадок, четыре кинокластера, более 200 парков, усадеб и улиц, около 240 тысяч единиц реквизита, единиц мебели, бутафории и других объектов.

Кроме того, с помощью платформы производители контента смогут подать заявку на финансовую поддержку от города.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что комплексная реставрация кинотеатра «Ударник» начнется в 2023 году.

