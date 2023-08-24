Собянин: В Москве сформирован новый транспортный каркас

Так, с 2012 года улично-дорожная сеть на территории только ТиНАО увеличилась почти наполовину. Благодаря городской инвестпрограмме было построено и реконструировано более 360 км дорог в этой части города, что улучшило транспортную доступность всех районов, позволило увеличить средняя скорость движения на Калужском и Киевском шоссе, а также запустит новые маршруты гортранспорта.

Градоначальник напомнил, что в прошлом году в столице завершилось строительство нового Внуковского шоссе и трассы «Воскресенское – Каракашево – Щербинка», а также была выполнена реконструкция автодороги в Воскресенском.

