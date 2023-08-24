Собянин: В Москве сформирован новый транспортный каркас

В Москве сформирован новый транспортный каркас, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума.

Он отметил, что от развития транспорта в городе зависит жизнь не только каждого москвича, но и во многом логистика всей страны. Глава города подчеркнул, что в столице построено огромное количество дорог, новых объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, включая МЦК и центральные диаметры.

Собянин сообщил, что стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

Так, с 2012 года улично-дорожная сеть на территории только ТиНАО увеличилась почти наполовину. Благодаря городской инвестпрограмме было построено и реконструировано более 360 км дорог в этой части города, что улучшило транспортную доступность всех районов, позволило увеличить средняя скорость движения на Калужском и Киевском шоссе, а также запустит новые маршруты гортранспорта.

Градоначальник напомнил, что в прошлом году в столице завершилось строительство нового Внуковского шоссе и трассы «Воскресенское – Каракашево – Щербинка», а также была выполнена реконструкция автодороги в Воскресенском.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СтроительствоТранспортДороги

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