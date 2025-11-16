ФСБ: «Купол Донбасса» отразил сотни атак ВСУ за неделю

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за прошедшую неделю успешно отразила атаки сотен беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Минобороны: За ночь ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над РФ

По данным ФСБ, только над Донецком и Макеевкой было подавлено 298 дронов, над Горловкой - 142. В общей сложности система РЭБ нейтрализовала 440 беспилотников над регионом.

По данным ведомства, российская РЭБ перехватила чешские дроны FP-1 и FP-2, направлявшиеся на Старобешевскую ТЭС, а также уничтожила современный беспилотник FP-2 с фугасным зарядом, пытавшийся атаковать железнодорожную инфраструктуру в Докучаевске. Кроме того, были обезврежены два украинских ударных дрона R-15 и два БПЛА типа Darts, которые, вероятно, нацеливались на электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 16 ноября российские силы ПВО ликвидировали 57 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
