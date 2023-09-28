Собянин: В Москве разработали не имеющий аналогов препарат для лечения онкологии
Новый уникальный препарат для лечения онкологических заболеваний разработали и уже начали выпускать в Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что начал выпускаться препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. По словам Собянина, на ранних стадиях заболевания подобный метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Он объяснил, что препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, а затем активируется лазерным или светодиодным излучением.
Мэр подчеркнул, что в результате новообразование почти полностью разрушается. Он добавил, что разработка московской компании не имеет иностранных аналогов.
Так, предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год. Подчеркивается, что таким образом можно будет закрыть потребности фотодинамической терапии в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Работу системы бронирования «Леонардо» восстановили после DDOS-атаки
- В Москве женщина погибла после падения под поезд метро
- Ереван предложил Москве подписать соглашение по Римскому статуту
- Мантуров: ВКС получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57
- Ростех сообщил о зарубежной DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo
- В парламенте Якутии призвали дать экспертную оценку запрета фильма «Айта»
- Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью
- Билетные сервисы зафиксировали снижение числа спектаклей в России на четверть
- Суд арестовал Варданяна на 4 месяца по обвинению в финансировании терроризма
- Песков: Извинения Трюдо за чествование нациста можно приветствовать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru