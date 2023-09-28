Собянин: В Москве разработали не имеющий аналогов препарат для лечения онкологии

Он отметил, что начал выпускаться препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. По словам Собянина, на ранних стадиях заболевания подобный метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Он объяснил, что препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, а затем активируется лазерным или светодиодным излучением.

Мэр подчеркнул, что в результате новообразование почти полностью разрушается. Он добавил, что разработка московской компании не имеет иностранных аналогов.

Так, предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год. Подчеркивается, что таким образом можно будет закрыть потребности фотодинамической терапии в России.

