Собянин рассказал о планах развития Москвы

Он отметил, что большое внимание уделяется градостроительным проектам: реновации, созданию новых школ, детсадов и поликлиник, транспортных объектов.

Собянин уточнил, что ежегодно в Москве возводят около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 3,5 миллиона - жилье, включая дома по программе реновации.

По словам мэра, до 2032 года квартиры в новостройках получат около миллиона москвичей.

Он напомнил, что в 2023 году открыто 14 станций метро. До 2030 года построят 94 километра линий, 39 станций и шесть электродепо. Также планируется проложить 230 километров дорог.

В ходе заседания президиума правительства Москвы Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза.

