Собянин рассказал о планах развития Москвы
До 2026 года в Москве построят около 140 объектов образования и 26 - здравоохранения. О планах развития столицы в своем Telegram-канале рассказал мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что большое внимание уделяется градостроительным проектам: реновации, созданию новых школ, детсадов и поликлиник, транспортных объектов.
Собянин уточнил, что ежегодно в Москве возводят около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 3,5 миллиона - жилье, включая дома по программе реновации.
По словам мэра, до 2032 года квартиры в новостройках получат около миллиона москвичей.
Он напомнил, что в 2023 году открыто 14 станций метро. До 2030 года построят 94 километра линий, 39 станций и шесть электродепо. Также планируется проложить 230 километров дорог.
В ходе заседания президиума правительства Москвы Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Курской области
- Рогов: ВСУ сосредоточатся на попытках захватить Запорожскую АЭС
- В Петербурге налетчики вынесли из дома сейф с рублями и долларами
- Украинский дрон атаковал поселок Новый Белгородской области
- СМИ: в городе Южный Одесской области прогремели взрывы
- Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР
- 44-летний Поветкин сообщил о желании возобновить спортивную карьеру
- WSJ: ВС РФ хорошо адаптировались к боевым условиям на Украине
- Эрдоган встретится с Алиевым в Нахичевани 25 сентября
- Депутат Гемпель заявил о переезде русских немцев из ФРГ в Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru