Собянин: в Москве растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о росте числа случаев заболевания ОРВИ и некоронавирусной пневмонией в городе в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
Он отметил, что наложение двух заболеваний – коронавируса и ОРВИ – ничем хорошим не закончится.
«Поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа", - сказал Собянин.
Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов объяснил в эфире НСН, почему российские врачи не спешат делать прививку от коронавируса.
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