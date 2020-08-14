Собянин: в Москве растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией

Он отметил, что наложение двух заболеваний – коронавируса и ОРВИ – ничем хорошим не закончится.

«Поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа", - сказал Собянин.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов объяснил в эфире НСН, почему российские врачи не спешат делать прививку от коронавируса.

