Собянин: В Москве растет число направлений повышения квалификации для медиков

Градоначальник отметил, что у центра нет аналогов в России и Восточной Европе. В нем содержится более 1,1 тысячи единиц высокотехнологичного оборудования. Медики могут пройти повышение квалификации по 70 программам.

Собянин обратил внимание, что в рамках отдельных программ врачей различных специальностей учат взаимодействовать друг с другом.

В 2023 году медики прошли повышение квалификации по 27 программам. Врачи общей практики завершили обучение по 13 направлениям, уточнил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве для проведения лучевой диагностики применяют более 2,3 тысяч единиц цифровой техники.

