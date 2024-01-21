Собянин: В Москве растет число направлений повышения квалификации для медиков
В прошлом году свыше 24 тысяч медицинских работников повысили квалификацию в кадровом центре департамента здравоохранения Москвы, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что у центра нет аналогов в России и Восточной Европе. В нем содержится более 1,1 тысячи единиц высокотехнологичного оборудования. Медики могут пройти повышение квалификации по 70 программам.
Собянин обратил внимание, что в рамках отдельных программ врачей различных специальностей учат взаимодействовать друг с другом.
В 2023 году медики прошли повышение квалификации по 27 программам. Врачи общей практики завершили обучение по 13 направлениям, уточнил мэр.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве для проведения лучевой диагностики применяют более 2,3 тысяч единиц цифровой техники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru