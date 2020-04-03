Первые нарушители карантина в Москве получили штрафы

В Москве выписаны первые штрафы нарушителям режима карантина, которые проходили лечение от коронавируса на дому. Об этом сообщил Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.



Он отметил, что наказание получили трое граждан с коронавирусом, у которых болезнь протекала в легкой форме. С них взяли письменное обязательство, что они будут находиться дома, однако с помощью систем видеонаблюдения было установлено, что они выходили на улицу.



В результате каждого из них оштрафовали на 4 тысячи рублей и принудительно отправили в специально оборудованный Царицынский обсервационный центр, где они будут проходить лечение под присмотром специалистов.

