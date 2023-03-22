Собянин: В Москве открыт прием заявок на чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

По его словам, к участию приглашаются школьники старше 14 лет, студенты и взрослые специалисты, они могут подать заявку до 10 апреля.

Градоначальник напомнил, что конкурс помогает людям с ограниченными возможностями здоровья найти работу.

«На чемпионате можно будет попробовать свои силы в самых современных областях. Традиционно это ИТ, финансы, медицина. В нынешнем году добавили ещё четыре: оператор беспилотного летательного аппарата, проектирование нейросети, сервис на воздушном транспорте и вокал», - написал мэр.

Также глава столицы объявил о запуске специальной программы с тренингами и тестами «Маршрут возможностей участников чемпионата «Абилимпикс», которая поможет школьникам, студентам и специалистам подготовиться к трудоустройству.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в 2022 году ученики московских детских школ искусств приняли участие более чем в пяти тысячах конкурсов и фестивалей, где получили свыше 25 тысяч наград, пишут «Известия».

