Собянин: В Москве открыт прием заявок на чемпионат профмастерства «Абилимпикс»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в столице стартовал приёма заявок на ежегодный чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
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По его словам, к участию приглашаются школьники старше 14 лет, студенты и взрослые специалисты, они могут подать заявку до 10 апреля.
Градоначальник напомнил, что конкурс помогает людям с ограниченными возможностями здоровья найти работу.
«На чемпионате можно будет попробовать свои силы в самых современных областях. Традиционно это ИТ, финансы, медицина. В нынешнем году добавили ещё четыре: оператор беспилотного летательного аппарата, проектирование нейросети, сервис на воздушном транспорте и вокал», - написал мэр.
Также глава столицы объявил о запуске специальной программы с тренингами и тестами «Маршрут возможностей участников чемпионата «Абилимпикс», которая поможет школьникам, студентам и специалистам подготовиться к трудоустройству.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в 2022 году ученики московских детских школ искусств приняли участие более чем в пяти тысячах конкурсов и фестивалей, где получили свыше 25 тысяч наград, пишут «Известия».
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