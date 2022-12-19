Анастасия Ракова: более 200 москвичей с инвалидностью нашли работу благодаря чемпионату «Абилимпикс»

Более 200 участников чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» вышли на работу в столичные компании в текущем году. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Многое делается для того, чтобы каждый житель столицы независимо от обстоятельств мог реализовать свои способности и найти работу по душе. Чемпионат "Абилимпикс" со временем трансформировался в уникальную экосистему, где встречаются талантливые специалисты и работодатели. На сегодняшний день меняются стереотипы о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Работодатели учатся ставить на первое место профессиональные компетенции соискателя. Все больше компаний стремятся создавать инклюзивную среду на своих предприятиях. Город оказывает им всяческую поддержку в этом направлении», — отметила Ракова.

Благодаря чемпионату 236 горожан с особенностями здоровья получили работу в компаниях Москвы в этом году. Партнерами «Абилимпикс» стали более 200 столичных организаций, представители которых участвуют в формировании конкурсных заданий, входят в состав жюри, приглашают участников на стажировки и работу. В этом году впервые во время соревнований четверо участников подписали трудовые договоры.

Каждый нуждающийся в трудоустройстве участник московской команды «Абилимпикс» получает индивидуальное сопровождение, при необходимости соискателям помогают получить необходимые навыки, выбрать подходящую вакансию, составить резюме и встретиться с работодателем. Участники чемпионата успешно работают в образовании, на производстве, в сферах IT, торговли, обслуживания и питания. Также горожане нашли себя в индустрии красоты, медицине, строительстве, гостиничном деле, искусстве.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» проходил с 28 по 31 октября в Гостином Дворе. Сборная команда Москвы стала первой в общем медальном зачете. Победители получили денежные призы от правительства России: золотым медалистам вручили сертификаты на 100 тысяч рублей, серебряным и бронзовым — на 75 и 50 тысяч. Также все победители и призеры национального чемпионата «Абилимпикс» получили денежные призы от мэра Москвы: обладателям золота выплатили 300 тысяч рублей, завоевавшим серебро и бронзу — по 200 и 100 тысяч рублей.

Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с особенностями здоровья в Москве проводит столичный региональный центр развития движения «Абилимпикс», созданный на базе центра «Профессионал» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения совместно с Департаментом образования и науки.

