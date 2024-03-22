Собянин: В Москве откроется 23 пляжные зоны в 2024 году
Проект «Лето в парках» будет продолжен и значительно расширен, в общей сложности откроется 23 комфортабельных пляжных зоны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
Он отметил, что искупаться в летних бассейнах и позагорать у воды жители столицы смогут в восьми городских парках. По словам Собянина, пляжные зоны должны открыться в Измайловском парке, парке «Дубки» и парке имени Юрия Лужкова.
Так, в каждой из зон будет функционировать один или несколько бассейнов с сопутствующей инфраструктурой: зонтиками, кабинками для переодевания, шезлонгами, душевыми. Кроме того, на территории пляжных зон будут располагаться медпосты, спасательные вышки, кафе и площадки для проведения мероприятий.
По словам градоначальника, к новому сезону также готовят две крупнейшие пляжные зоны – на Северном речном вокзале и в Нагатинской пойме рядом с парком «Остров мечты».
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