Собянин: В Москве откроется 23 пляжные зоны в 2024 году

Он отметил, что искупаться в летних бассейнах и позагорать у воды жители столицы смогут в восьми городских парках. По словам Собянина, пляжные зоны должны открыться в Измайловском парке, парке «Дубки» и парке имени Юрия Лужкова.

Так, в каждой из зон будет функционировать один или несколько бассейнов с сопутствующей инфраструктурой: зонтиками, кабинками для переодевания, шезлонгами, душевыми. Кроме того, на территории пляжных зон будут располагаться медпосты, спасательные вышки, кафе и площадки для проведения мероприятий.

По словам градоначальника, к новому сезону также готовят две крупнейшие пляжные зоны – на Северном речном вокзале и в Нагатинской пойме рядом с парком «Остров мечты».

