Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Зеленограде

Новые квартиры получили около 700 жителей района Старое Крюково в Зеленограде в рамках программы реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Всего в ЗелАО в программу вошли 34 дома, из которых в новое современное жилье переедут порядка 7,1 тыс. человек. Введено в эксплуатацию уже шесть новостроек площадью больше 58 тыс. кв. м. Еще две строятся», – уточнил мэр.

По его словам, в Зеленограде строится не только жильё, но и объекты социальной инфраструктуры.

Собянин отметил, что сейчас идет строительство детской поликлиники в районе Крюково, а также спорткомплекса «Горизонт» с двумя бассейнами. В планах строительство ещё одного спортивного объекта в Зеленограде, добавил мэр.

