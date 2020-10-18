Собянин: В Москве не хватает мигрантов для уборки улиц
Мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался на нехватку мигрантов – в столице их число снизилось на 40 процентов. В результате в столице возник дефицит рабочих рук для уборки улиц, заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Есть проблема с тем, что в Москве намного меньше стало мигрантов – процентов на 40, по отдельным оценкам. Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега. Это ручной труд: лопата, метла, лом. Не все москвичи готовы работать на таких работах», – отметил глава Москвы.
Собянин также заявил, что столица решает проблему, привлекая на работу людей из других регионов.
Ранее глава Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН усомнился в обнародованных данных по безработице среди трудовых мигрантов России. Он оценил безработицу, связанную с коронавирусом, в 20%.
«Например, мы откликнулись на просьбу хозяйств помочь в уборке ягод. Раньше для этого специально приезжали люди, а в этом году мы предложили эту работу иностранным гражданам, которые потеряли работу. Но мы нашли совсем мало таких людей», - поделился Ренат Каримов.
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