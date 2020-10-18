Собянин: В Москве не хватает мигрантов для уборки улиц

«Есть проблема с тем, что в Москве намного меньше стало мигрантов – процентов на 40, по отдельным оценкам. Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега. Это ручной труд: лопата, метла, лом. Не все москвичи готовы работать на таких работах», – отметил глава Москвы.

Собянин также заявил, что столица решает проблему, привлекая на работу людей из других регионов.

Ранее глава Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН усомнился в обнародованных данных по безработице среди трудовых мигрантов России. Он оценил безработицу, связанную с коронавирусом, в 20%.

«Например, мы откликнулись на просьбу хозяйств помочь в уборке ягод. Раньше для этого специально приезжали люди, а в этом году мы предложили эту работу иностранным гражданам, которые потеряли работу. Но мы нашли совсем мало таких людей», - поделился Ренат Каримов.

