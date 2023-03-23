Собянин: В Измайлово задачи программы реновации выполняются досрочно
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об активном развитии инфраструктуры района Измайлово, сообщает пресс-служба московского правительства.
В ходе осмотра нового спортивного комплекса с бассейном градоначальник отметил, что данный проект является частью комплексной программы реновации объектов и благоустройства территории училища олимпийского резерва, но пользоваться им смогут и жители.
По его словам, также было завершено строительство большой поликлиники, в которой будет обслуживаться «практически половина района», реконструкцию ещё одного медучреждения выполнят позже.
«В Измайлово при таком большом объеме задачи по реновации выполняются досрочно. Первый этап - 26 домов - будет переселен уже в этом году, хотя планировали переселить в 2024 году», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят в ТиНАО школу-детский сад, деловой и торговый центры, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru