Собянин: Три новых соцобъекта построят в ТиНАО по программе стимулирования создания рабочих мест

Инвесторы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда построят в ТиНАО школу-детский сад, деловой и торговый центры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, застройка районов столицы ведется сбалансированно, горожане получают не только жилье, но и необходимую социальную инфраструктуру.

«Этому помогает программа стимулирования создания мест приложения труда. Застройщик, возводя коммерческие и социальные объекты, получает льготы, а в городе снижается дефицит рабочих мест и сокращается маятниковая миграция», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Так, в деревне Румянцево в ТиНАО будут построены школа - детский сад и деловой центр, а в поселении Марушкинское — торговый центр. Проекты дадут округу более 1,6 тысячи рабочих мест.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, общая площадь будущих объектов составит 58,6 тысяч кв. м. В реализацию проектов инвестируют 4,5 млрд рублей.

