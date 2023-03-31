Собянин: В этом году в Москве появится еще 29 маршрутов электробусов
В Москве в этом году будет запущено 29 маршрутов с электробусами. В результате всего их будет 108, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Также, по его словам, запланировано установить порядка 200 новых ультрабыстрых зарядных станций и открыть второй по счету электробусный парк в районе Митино. Первый появился в прошлом году в ТиНАО.
За пять лет столичные электробусы проехали 126 млн км и перевезли 300 млн пассажиров.
По словам Собянина, город продолжает заменять дизельные автобусы на электробусы российского производства. Первые из них вышли на маршруты почти пять лет назад, сейчас перемещаться в них стало удобнее благодаря электрическим отопителям и «умному» освещению.
В феврале Собянин сообщил, что все городские службы столицы будут постепенно переведены на электромобили, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru