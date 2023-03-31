Собянин: В этом году в Москве появится еще 29 маршрутов электробусов

В Москве в этом году будет запущено 29 маршрутов с электробусами. В результате всего их будет 108, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Также, по его словам, запланировано установить порядка 200 новых ультрабыстрых зарядных станций и открыть второй по счету электробусный парк в районе Митино. Первый появился в прошлом году в ТиНАО.