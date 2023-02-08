Собянин пообещал перевести все городские службы на электромобили

В Москве все городские службы будут постепенно переведены на электромобили, сообщает aif.ru со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

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«Восемьдесят процентов пассажирских перевозок в городе уже осуществляется электрическим транспортом. Остаются ещё автобусы, в том числе частные, с двигателями внутреннего сгорания, но мы их будем переводить на электрическую тягу. Постепенно переведём все службы города на электромобили», — заявил глава города.

Отмечается, что также планируется работать с таксомоторными компаниями, чтобы и все такси в Москве перешли на электрическую тягу. Собянин подчеркнул, что электричества в городе на это хватит.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваОбщественный Транспорт
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