Собянин пообещал перевести все городские службы на электромобили

«Восемьдесят процентов пассажирских перевозок в городе уже осуществляется электрическим транспортом. Остаются ещё автобусы, в том числе частные, с двигателями внутреннего сгорания, но мы их будем переводить на электрическую тягу. Постепенно переведём все службы города на электромобили», — заявил глава города.

Отмечается, что также планируется работать с таксомоторными компаниями, чтобы и все такси в Москве перешли на электрическую тягу. Собянин подчеркнул, что электричества в городе на это хватит.

