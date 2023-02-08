Собянин пообещал перевести все городские службы на электромобили
В Москве все городские службы будут постепенно переведены на электромобили, сообщает aif.ru со ссылкой на мэра Сергея Собянина.
«Восемьдесят процентов пассажирских перевозок в городе уже осуществляется электрическим транспортом. Остаются ещё автобусы, в том числе частные, с двигателями внутреннего сгорания, но мы их будем переводить на электрическую тягу. Постепенно переведём все службы города на электромобили», — заявил глава города.
Отмечается, что также планируется работать с таксомоторными компаниями, чтобы и все такси в Москве перешли на электрическую тягу. Собянин подчеркнул, что электричества в городе на это хватит.
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