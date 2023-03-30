Приложение для контроля режима работы водителей автобусов разработали в Москве
Зеленоградский разработчик RFID-продукции компания ISBC совместно с компанией «ИМИКТЕХ» создала мобильный «ТАХОВОД Комплект», который поможет водителям грузовых автомобилей и междугородних автобусов контролировать свой режим труда и отдыха, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Они создали удобный комплект, состоящий из картридера и мобильного приложения», - сказал Овчинский.
С их помощью можно легко отследить время работы и отдыха водителя, составлять отчеты в транспортные компания, отслеживать нарушения. Раньше выгрузку этих данных приходилось делать с компьютера или через перевозчика.
Руководитель проектов компании ISBC Кирилл Елизаров отметил, что картридер может использоваться с несколькими мобильными устройствами, что сэкономит деньги на покупке нового оборудования в будущем.
Генеральный директор компании «ИМИКТЕХ» Иван Мораль уточнил, что данные с картридера можно передавать через Bluetooth или USB-кабель.
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