Собянин: В 2024 году в Москве приведут в порядок почти 1,7 тыс дворов

В 2024 году в Москве продолжится благоустройство дворов с учетом пожеланий горожан, написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Собянин рассказал о планах благоустройства улиц в формате «от дома до дома»

Градоначальник принял решение о благоустройстве дворов, территорий образовательных учреждений и ремонте подъездов.

В 2023 году в Москве обновили более 1,7 тысячи дворов и 167 территорий объектов образования. Отремонтировано 13,6 тысячи подъездов.

«В 2024 году планируем привести в порядок почти 1 тыс. 700 дворов, 121 территорию объектов образования и свыше 14 тыс. 700 подъездов», - уточнил Собянин.

Работы ведутся с учетом пожеланий местных жителей. Благодаря этому создается более качественная городская среда.

Ранее Собянин сообщил о продолжении работы по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.

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ФОТО: Сайт Сергея Собянина
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