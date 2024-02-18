Собянин: В 2024 году в Москве приведут в порядок почти 1,7 тыс дворов
В 2024 году в Москве продолжится благоустройство дворов с учетом пожеланий горожан, написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
Градоначальник принял решение о благоустройстве дворов, территорий образовательных учреждений и ремонте подъездов.
В 2023 году в Москве обновили более 1,7 тысячи дворов и 167 территорий объектов образования. Отремонтировано 13,6 тысячи подъездов.
«В 2024 году планируем привести в порядок почти 1 тыс. 700 дворов, 121 территорию объектов образования и свыше 14 тыс. 700 подъездов», - уточнил Собянин.
Работы ведутся с учетом пожеланий местных жителей. Благодаря этому создается более качественная городская среда.
Ранее Собянин сообщил о продолжении работы по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о готовности РФ запустить нитку «Северного потока» за неделю
- Песков назвал время первого сообщения Путину об освобождении Авдеевки
- В Москве на показе конкурса «Русский силуэт» представили молодых дизайнеров
- Собянин принял решение об оказании матпомощи ветеранам-афганцам и их семьям
- Дмитрий Киселёв решил взять интервью у президента США Джо Байдена
- Депутат Госдумы Гаврилов напомнил об уголовной ответственности за ипомею трёхцветную
- Маск высказался о взятии Авдеевки
- Собянин рассказал о строительстве многоуровневой развязки на Открытом шоссе
- Захарова посмеялась над затянувшимся сигарой в прямом эфире Кулебой
- Путин: То, что происходит на украинском направлении, для нас – судьба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru