Собянин рассказал о планах благоустройства улиц в формате «от дома до дома»
Порядка 785 улиц в столице благоустроят до конца 2024 года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«В этом году работы такого масштаба будут проходить в столице впервые. Формат «от дома до дома» – это преображение городской среды за счет благоустройства территории от здания на одной стороне улицы до здания на другой стороне. Приоритетной задачей является комфорт и для пешеходов, и для автомобилистов», – отметил градоначальник.
По его словам, специалисты будут проводить благоустройство удобных подъездов и подходов к жилым кварталам. Планируется преобразить Комсомольский и Нахимовский проспекты, улицы Академика Королева и Авиамоторная, набережные реки Яузы.
Собянин добавил, что до 2028 года планируется привести в порядок в этом формате 3 тысячи 711 улиц в старых границах столицы.
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