Собянин рассказал о планах благоустройства улиц в формате «от дома до дома»

«В этом году работы такого масштаба будут проходить в столице впервые. Формат «от дома до дома» – это преображение городской среды за счет благоустройства территории от здания на одной стороне улицы до здания на другой стороне. Приоритетной задачей является комфорт и для пешеходов, и для автомобилистов», – отметил градоначальник.

По его словам, специалисты будут проводить благоустройство удобных подъездов и подходов к жилым кварталам. Планируется преобразить Комсомольский и Нахимовский проспекты, улицы Академика Королева и Авиамоторная, набережные реки Яузы.

Собянин добавил, что до 2028 года планируется привести в порядок в этом формате 3 тысячи 711 улиц в старых границах столицы.

