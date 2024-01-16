Собянин: В 2024 году в Москве построят более 90 км дорог
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах реализовать несколько крупных транспортных проектов в 2024 году.
По его словам, в этом году планируется продлить Сокольническую линию столичного метро до станции «Потапово». Кроме того, планируется построить больше 90 километров дорог, 15 пешеходных переходов и 30 искусственных сооружений.
В 2024 году планируется завершить строительство Южной рокады, которая улучшит транспортную доступность 24 районов Москвы. Градоначальник отметил, что сейчас строители прокладывают Рублево-Архангельскую линию метро и возводят Троицкую ветку с 17 станциями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru