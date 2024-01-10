Собянин: Метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в новогодние дни
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в новогодние праздники жители и гости столицы совершили 63,5 млн поездок на московском общественном транспорте, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
По его словам, наиболее популярными у пассажиров в этот период оказались метро и Московское центральное кольцо, благодаря которым граждане совершили 29,4 млн поездок.
Собянин уточнил, что на наземном транспорте, включая коммерческих перевозчиков, совершено более 12 млн поездок. На МЦД – 5,3 млн, а на трамваях почти два млн.
«На такси и каршеринге – 14,7 млн», – сообщил градоначальник.
Он также отметил, что во время новогодних каникул по Москве передвигались порядка 2,02 млн уникальных машин ежедневно, однако загруженность столичных дорог не превышала трёх баллов.
Ранее Собянин заявил, что Большая кольцевая линия (БКЛ) попала в Книгу рекордов России за самые протяженные двухпутные тоннели метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru