Собянин увеличил финансирование оказания медпомощи пациентам с COVID-19

В сообщении говорится, что выделенные средства будут направлены «на оказание своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание» COVID-19, позволив сохранить необходимые объёмы плановой и экстренной помощи по другим заболеваниям.

В пресс-службе добавили, что источником средств является «межбюджетный трансферт из федерального бюджета», который был предоставлен правительству Москвы по распоряжению российского правительства.

Ранее Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в столице заболеваемость COVID-19 реально снижается, сообщает RT.