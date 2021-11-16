Собянин увеличил финансирование оказания медпомощи пациентам с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому столичное правительство дополнительно выделило 5,6 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба московского правительства.

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В сообщении говорится, что выделенные средства будут направлены «на оказание своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание» COVID-19, позволив сохранить необходимые объёмы плановой и экстренной помощи по другим заболеваниям.

В пресс-службе добавили, что источником средств является «межбюджетный трансферт из федерального бюджета», который был предоставлен правительству Москвы по распоряжению российского правительства.

Ранее Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в столице заболеваемость COVID-19 реально снижается, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ЛечениеМоскваКоронавирусСергей Собянин
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