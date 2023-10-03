Собянин: Утвержден проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку утвержден, заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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Градоначальник отметил, что он свяжет две набережные - Пресненскую и Тараса Шевченко. Благодаря нему будет проще добираться до важных московских объектов, уточнил Собянин.

Длина моста - 300 метров, уточнил мэр.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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