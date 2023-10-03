Собянин: Около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром
2023 год стал для московского Ясенево богатым на проекты, было завершено строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе, а также зеленой территории для прогулок и отдыха, рассказал глава города Сергей Собянин.
Больше 40 лет в центре Ясенево находилось большое открытое пространство. По сути, это был неухоженный и не освещенный пустырь.
Теперь же была проведена большая работа – были организованы уютные зоны отдыха, шахматные столы и многое другое для проведения досуга, для детей – площадки и игровые зоны. По просьбе жителей появился и амфитеатр на 1 тысячу 300 человек для проведения мероприятий.
Центр фигурного катания Этери Тутберидзе открыли в Москве на Новоясеневском проспекте в сентябре этого года. По словам Собянина, в ледовом дворце спорта будут проходить подготовку сильнейшие российские фигуристы. Он также подчеркнул, что в ледовом дворце, где применены уникальные технические решения, помимо профессиональных спортсменов, будут заниматься и жители района Ясенево.
Градоначальник рассказал, что в новом центре фигурного катания предусмотрено регулирование температурного режима. Во дворце площадью 20,7 тыс. кв. м предусмотрены две ледовые арены с возможностью трансформации под размеры хоккейной площадки, 10 залов хореографии, один зал акробатики, зал с покрытием из искусственного льда для тренировок, два тренажерных зала и реабилитационный блок. Также в здании предусмотрены конференц-зал и буфет.
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