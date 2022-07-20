Собянин утвердил проект реорганизации промзоны «Курьяново»

В сообщении говорится, что указанная территория с севера ограничена Москвой-рекой и ул. Гурьянова, с юга - Проектируемым проездом №5112, с востока - ул. Шоссейная, с запада - природной зоной.

Согласно проекту, здесь будет создан современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой, в том числе школой и детскими садами, а также офисного и многофункционального центров, многоуровневых паркингов. В итоге будут обеспечены комфортные условия для проживания порядка более шести тысяч человек и появятся почти пять тысяч рабочих мест.

«Запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети. Проектируемый проезд №5112 будет расширен до четырёх полос движения... Появится новая улица длиной 730 метров... Реконструируют местный проезд с ул. Шоссейная длиной 160 метров... Для наземного транспорта обустроят отстойно-разворотную площадку», - отмечается в тексте.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время порядка 25% реорганизуемой территории занимает производственно-складской комплекс «Печатники». По проекту часть действующих производственных объектов будут реконструированы, кроме того создадут производственный технопарк и построят новый цех.

Ранее Собянин утвердил проект строительства новых дорог в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Московский.