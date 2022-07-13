Собянин: Москва продолжит работу по выявлению и ликвидации самовольных построек

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить мониторинг самостроя и оперативно принимать меры по ликвидации незаконных объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Градоначальник дал соответствующее поручение по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании президиума правительства Москвы. Отмечается, что самострои искажают архитектурный облик столицы, а также потенциально опасны для здоровья и жизни граждан, так как возведены без разрешений и соблюдения строительных норм.

По словам Собянина, в 2011-2017 годах правительство города ликвидировало значительную часть построенных ранее незаконных объектов, и в настоящее время острота проблемы значительно снизилась. Мэр подчеркнул, что в борьбе с самостроем помогает использование высокотехнологичных инструментов и методов контроля объектов недвижимости, в том числе квадрокоптеров и алгоритмов искусственного интеллекта.

С 2011 года Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила 34 тысяч самовольно построенных отдельно стоящих зданий, сооружений, либо пристроек к ним общей площадью порядка 10 млн кв. м. Порядка 4,9 млн кв. м самостроя уже демонтировано, около половины незаконных объектов были добровольно ликвидированы собственниками.

Кроме того, более 900 объектов общей площадью 2,3 млн кв. м привели в соответствие с градостроительными нормами, таким образом, постройки утратили признаки самостроя. Владельцы таких зданий уплатили в городской бюджет штрафов на сумму около 18,3 млрд руб. По остальным объектам самостроя продолжаются процедуры ликвидации либо приведения в соответствие с градостроительными нормами.

На территориях, освобождаемых от самовольных построек, проводятся работы по благоустройству: здесь появляются общественные пространства с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, деревья и кустарники, газоны и цветники.

