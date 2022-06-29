Собянин утвердил проект строительства новых дорог на западе Москвы и в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства новых дорог в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Московский. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Благодаря строительству новых дорог общей протяженностью 7,4 км будет обеспечен комфортный выезд с ул. Родниковая на новую магистраль «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» и улучшена транспортная доступность горнолыжного склона «Ново-Переделкино», ледового дворца «Арктика», проектируемого велодрома, близлежащих промышленных предприятий и офисных центров.

В рамках проекта запланировано строительство Проектируемого проезда №6662 вдоль восточной границы горнолыжного склона «Ново-Переделкино». Выезд с новой городской улицы на трассу «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» обеспечат с помощью путепровода, на ул. Родниковая — с помощью круговой развязки со светофорным регулированием.

Кроме того, планируется реконструировать ул. Староорловская и построить Проектируемые проезды №635 и 6522 вдоль западной и северной границ горнолыжного склона. Также реконструируемый Бархатный пер. (Проектируемый проезд №636) свяжет улицы Старо- и Новоорловскую. По новым улицам организуют движение городского пассажирского транспорта, установят светофоры и остановочные пункты, прилегающую территорию благоустроят. Также здесь появятся удобные пешеходные и велодорожки, наземные переходы, автостоянки. Строительство новых дорог позволит улучшить транспортное обслуживание для 300 тысяч жителей Солнцево, Ново-Переделкино и поселении Московский, работающих в этих районах, любителей горнолыжного спорта.

