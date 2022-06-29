Собянин утвердил проект строительства новых дорог на западе Москвы и в ТиНАО
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства новых дорог в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Московский. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Благодаря строительству новых дорог общей протяженностью 7,4 км будет обеспечен комфортный выезд с ул. Родниковая на новую магистраль «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» и улучшена транспортная доступность горнолыжного склона «Ново-Переделкино», ледового дворца «Арктика», проектируемого велодрома, близлежащих промышленных предприятий и офисных центров.
В рамках проекта запланировано строительство Проектируемого проезда №6662 вдоль восточной границы горнолыжного склона «Ново-Переделкино». Выезд с новой городской улицы на трассу «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» обеспечат с помощью путепровода, на ул. Родниковая — с помощью круговой развязки со светофорным регулированием.
Кроме того, планируется реконструировать ул. Староорловская и построить Проектируемые проезды №635 и 6522 вдоль западной и северной границ горнолыжного склона. Также реконструируемый Бархатный пер. (Проектируемый проезд №636) свяжет улицы Старо- и Новоорловскую. По новым улицам организуют движение городского пассажирского транспорта, установят светофоры и остановочные пункты, прилегающую территорию благоустроят. Также здесь появятся удобные пешеходные и велодорожки, наземные переходы, автостоянки. Строительство новых дорог позволит улучшить транспортное обслуживание для 300 тысяч жителей Солнцево, Ново-Переделкино и поселении Московский, работающих в этих районах, любителей горнолыжного спорта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 541 / сут.
Умерли
381 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 414 / сут.
- Премьер Бельгии: НАТО призвала Зеленского решить конфликт на Украине военным путем
- Нарышкин: Востребованность нелегальной разведки для России многократно выросла
- Старовойт рассказал о сбитом под Курском беспилотнике Ту-141 «Стриж»
- Китай призвал страны G7 прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос
- Посол ЛНР: Треть украинских военных сдались в плен под Лисичанском
- Хакеры атаковали сайт Роскосмоса после публикации координат «центров принятия решений»
- В Совфеде назвали аморальным отказ Норвегии пропустить грузы для россиян на Шпицберген
- В РСПП рассказали о возврате западных компаний в Россию через третьи страны
- СМИ: У приговоренного к смерти в ДНР марокканца выявили психопатию
- Минтранс вернет россиянам деньги за отмененные авиаперелеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru