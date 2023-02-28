Собянин утвердил проект планировки второго и третьего участков Бирюлевской линии метро

Подготовка к строительству линии начнется в этом году, уточнил градоначальник. Он отметил, что ветка пройдет от станции «ЗИЛ» до районов Бирюлево Восточное и Западное.

По словам Собянина, линия улучшит транспортное обслуживание районов с населением более 700 тысяч человек, разгрузит другие ветки подземки и улично-дорожную сеть.



Длина проектируемых участков составит порядка 16 километров. Там построят семь станций: «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево».

Мэр напомнил, что проект первого участка Бирюлевской линии с тремя станциями утвержден в 2021 году.

В столице 1 марта полностью откроется для пассажиров Большая кольцевая линия метро. Участие в мероприятии примет президент Владимир Путин, передает НСН.

