Собянин утвердил проект планировки второго и третьего участков Бирюлевской линии метро

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об утверждении проекта планировки участков новой, Бирюлевской линии подземки.

Главный архитектор Москвы допустил строительство третьего кольца метро

Подготовка к строительству линии начнется в этом году, уточнил градоначальник. Он отметил, что ветка пройдет от станции «ЗИЛ» до районов Бирюлево Восточное и Западное.

По словам Собянина, линия улучшит транспортное обслуживание районов с населением более 700 тысяч человек, разгрузит другие ветки подземки и улично-дорожную сеть.

Длина проектируемых участков составит порядка 16 километров. Там построят семь станций: «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево».

Мэр напомнил, что проект первого участка Бирюлевской линии с тремя станциями утвержден в 2021 году.

В столице 1 марта полностью откроется для пассажиров Большая кольцевая линия метро. Участие в мероприятии примет президент Владимир Путин, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинМосковское Метро
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