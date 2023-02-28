Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро
Президент России Владимир Путин 1 марта примет участие в открытии Большой кольцевой линии Московского метро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что церемония открытия новой линии состоится в режиме видеосвязи, в ней примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, сотрудники метрополитена, а также строители БКЛ.
В эксплуатацию введут девять последних станций Большого кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в эфире НСН назвал Большую кольцевую линию метро грандиозной стройкой.
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