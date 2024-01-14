Собянин: Учебные заведения Москвы оснащают роботами столичного производства
В московских учебных заведениях появляются роботы, произведенные в столице, написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
По его словам, МГТУ имени Баумана получил робота для хирургических операций. Разработка оснащена 2D-камерой.
Также робот появился в Московском приборостроительном техникуме. В ближайшее время его получит РЭУ имени Плеханова.
«Для новой лаборатории робототехники поставят роботизированную сварочную систему, установку для загрузки станка и систему по укладке и перемещению объектов», - отметил мэр Москвы.
Собянин рассказал, что роботы помогают студентам научиться работать с оборудованием. Кроме того, в рамках проекта «Московская техническая школа» производитель обучает инженеров.
Ранее мэр сообщил, что столичные коммунальщики пользуются роботизированными системами для диагностики водопроводных сетей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru