Собянин: Учебные заведения Москвы оснащают роботами столичного производства

В московских учебных заведениях появляются роботы, произведенные в столице, написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Собянин рассказал о разрабоке уникального робота для горной промышленности

По его словам, МГТУ имени Баумана получил робота для хирургических операций. Разработка оснащена 2D-камерой.

Также робот появился в Московском приборостроительном техникуме. В ближайшее время его получит РЭУ имени Плеханова.

«Для новой лаборатории робототехники поставят роботизированную сварочную систему, установку для загрузки станка и систему по укладке и перемещению объектов», - отметил мэр Москвы.

Собянин рассказал, что роботы помогают студентам научиться работать с оборудованием. Кроме того, в рамках проекта «Московская техническая школа» производитель обучает инженеров.

Ранее мэр сообщил, что столичные коммунальщики пользуются роботизированными системами для диагностики водопроводных сетей.

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ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:вузыСергей СобянинМосква

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