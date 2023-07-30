Собянин рассказал о разрабоке уникального робота для горной промышленности

Уникального робота для горной промышленности разработали и создали в Москве. Его вес составляет 30 тонн. Установка предназначена для добычи полезных ископаемых и способна повысить безопасность работ, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

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По словам Собянина, подобное оборудование для горной промышленности делают только две компании в мире, одна из них - в России.

«Установка помогает измельчать крупные куски породы при добыче полезной руды, в том числе золотой, железной, никелевой, и оснащена передовыми технологиями дистанционного управления: системой защиты от столкновений и ударов, системой автоматической парковки», - пояснил столичный градоначальник.

Новинка повышает эффективность и безопасность горно-добывающих работ.

Уже в ближайшее время три установки планируется отправить на крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана. Компания-изготовитель поставляет роботов за рубеж и на российские предприятия.



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ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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