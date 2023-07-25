Собянин: Церковь Всех Святых Алексеевского женского монастыря отреставрируют
Мэр Москвы Сергей Собянин в соцсети «ВКонтакте» заявил о выделении субсидии на реставрацию Церкви Всех Святых в Красносельском районе.
Он напомнил, что объект, который строили в 1887–1891 годах по проекту архитектора Александра Никифорова, входит в архитектурный ансамбль древнейшей женской обители Москвы — Алексеевского монастыря.
В 1897 году возле церкви возвели богадельню и кельи. С середины 1920-х до конца 1980-х храм принадлежал светским учреждениям, и многие элементы оформления были утрачены. В настоящее время все три здания являются объектами культурного наследия регионального значения.
Градоначальник отметил, что прежде чем приступить к реставрации специалисты провели научно-исследовательские работы.
Ранее Собянин заявил, что Москва является одним из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru