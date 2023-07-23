Собянин: Основное здание Музея транспорта Москвы откроется в конце 2024 года
Главное здание Музея транспорта Москвы откроется на улице Новорязанская в конце 2024 года, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
В здании разместится экспозиция, посвященная развитию транспорта и его истории. В настоящее время продолжается реставрация помещений.
Собянин уточнил, что один из этажей посвятят истории метрополитена Москвы. Градоначальник сообщил о завершении реставрации классических для столичной подземки вагонов «Еж3» и «Номерной».
Экспонаты откроют для посетителей. Внутри разместят мини-выставку. Посетители смогут увидеть техническую начинку вагонов.
Собянин ранее анонсировал строительство Музея искусств в Даниловском районе. Здание в форме стеклянно-металлического куба возведут территории бывшего завода ЗИЛ.
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