Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки. Об этом в блоге на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что центр занимается мониторингом цен и доступности товаров первой необходимости. А также занимается распространением в регионах московского опыта, в том числе алгоритмов нахождения и изоляции людей, которые вступали в контакт с носителями коронавируса.

Между тем, в Москве введены новые ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, с 21 марта по 12 апреля будут закрыты школы. Кроме того, с 16 марта запрещается проведение любых мероприятий на открытом воздухе, а также мероприятий в помещения, число участников которых превышает 50 человек.