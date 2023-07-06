Собянин: Три поликлиники на северо-востоке и западе столицы открылись после капремонта

Три поликлиники, которые находятся на северо-востоке и западе Москвы, открылись после капитального ремонта. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что открылся филиал №1 детской городской поликлиники №130 в районе Крылатское. Также начал свою работу филиал №2 городской поликлиники №12 в Останкинском районе. Кроме того, открылась детско-взрослая поликлиника в поселке Рублево.

Собянин подчеркнул, что в этих медучреждениях получают медпомощь порядка 47 тысяч детей и взрослых. Он добавил, что они функционируют по новому стандарту столицы. Так, прием проводят врачи востребованных специальностей, а с помощью новой техники получилось расширить диагностические возможности.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинПоликлиники

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