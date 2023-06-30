Загрутдинов: Две новые поликлиники введут в эксплуатацию в этом году на юге Москвы

Две новые поликлиники будут введены в эксплуатацию в этом году на юге столицы. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, медучреждения будут построены для жителей Восточного Бирюлева.

«Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену откроется для жителей ЖК «Царицыно» на улице 6-ая Радиальная, владение 7, корпус 36. Детская поликлиники на 320 посещений в смену с травмпунктом откроется на улице Лебедянская, владение 33», - уточнил глава департамента.

Он также отметил, что их возводят по новому стандарту.

«Строители уже преступили к отделке помещений», - добавил Загрутдинов.

Поликлиники оснастят современным оборудованием, в том числе будут установлены рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое.

Организация внутреннего пространства в зданиях будет способствовать снижению вероятности возникновения очередей. Наиболее часто посещаемые кабинеты разместят на нижних этажах, а административные - на верхних. Современная система навигации позволит пациентам и посетителям поликлиник без труда найти нужного специалиста. В зонах ожидания установят кондиционеры, кулеры с питьевой водой, удобные диваны и кресла, а также телевизоры.

Скоротать время в ожидании приема можно в зонах комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами.

Для медперсонала будут оборудованы зоны отдыха и психологической разгрузки.

