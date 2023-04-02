Собянин: Транспортная карта «Тройка» за 10 лет стала лучшей в мире
Транспортная карта «Тройка» за 10 лет признана самой «умной» билетной системой в мире - она стала незаменимой для москвичей и жителей более чем 25 регионов России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
«Лучшей в мире транспортной карте «Тройка» - 10 лет! За это время наша билетная система стала незаменимой для москвичей и жителей больше 25 регионов России. В прошлом году мы перевели «Тройку» на отечественный чип и продолжаем ее развитие», - рассказал столичный градоначальник.
Он напомнил, что только «Тройка» предоставляет владельцу возможность записывать абонементы или оплачивать проезд с баланса билета «Кошелек».
За прошедшие 10 лет реализовано больше 47 млн карт «Тройка», уточнил Сергей Собянин.
Билетная система была признана самой «умной» в мире на международных премиях в 2020 и 2021 годах. Привязка «Тройки» к личному кабинету приложения «Метро Москвы» позволит держателю оценить все возможности карты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru