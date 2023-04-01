Собянин: приложение «Московский транспорт» скачали 5 млн раз
В приложении «Московский транспорт», которое появилось в 2017 году, зарегистрировались 1,2 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, в приложении сосредоточена вся транспортная система столицы, включая метро, такси и каршеринг. После регистрации пользователь получает доступ ко всем функциям приложения. В частности, появляется возможность арендовать самокаты, оплачивать парковку и использовать сервис «По пути». Помимо этого, в приложении можно вызвать такси, «взять» каршеринг, купить билеты на речную прогулку и много другого.
Глава столицы также отметил, что в приложении «Московский транспорт» пользователи могут пополнять свои карты «Тройка», а также оплачивать поездки в городском транспорте с помощью биометрии и отслеживать в реальном времени движение наземного транспорта.
Доступ к уникальному сервису «По пути» позволяет пассажирам вызывать автобус на ближайшую остановку. Данный сервис доступен на территории пяти поселений ТиНАО и в инновационном центре «Сколково». Градоначальник добавил, что в текущем году в приложении появится функция оплаты проезда в метро через систему быстрых платежей (СБП).
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что в Москве расценки на такси выросли с начала года почти на 17%.
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