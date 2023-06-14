Собянин: Территория Филинского верхового болота в САО получит статус особо охраняемой
Комплексу Филинского верхового болота на севере Москвы был присвоен статус особо охраняемой природной территории (ООПТ). Как сообщает пресс-служба московкого правительства, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Уточняется, что площадь «Памятника природы «Филинское верховое болото в районе Молжаниновский» составляет 11,5 га. На территории есть болотный комплекс с водоёмами, водотоками и топями, обладающими высокой ценностью для регенерации кислорода, поддержания водного баланса и сохранения биологического разнообразия.
Отмечается, что в ООПТ также растут занесённые в Красную книгу Москвы растения, в том числе, сфагнум, ирис аировидный, пушица многоколосковая. Кроме того, здесь обитают редкие для столицы птицы: речная крачка, сизая чайка, камышница и чомга, желтоголовая трясогузка, речной сверчок, чечевица обыкновенная.
«Статус ООПТ поможет восстановить и сохранить комплекс Филинского верхового болота, в том числе растения, занесенные в Красную книгу Москвы, и редких для нашего города птиц, которые гнездятся на территории», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил о старте комплексного благоустройства территории у прудов-регуляторов в Марьине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке комплектования Росгвардии
- Два человека пострадали из-за обстрела в Брянской области
- Собянин: Территория Филинского верхового болота в САО получит статус особо охраняемой
- Лукашенко заявил, что послал на хрен предлагавшую переговоры украинскую делегацию
- Элтон Джон заработает более миллиарда долларов в прощальном туре
- Западные делегации ОБСЕ покинули зал при показе оcколков HIMARS
- В одном из районов Сочи ввели режим ЧС из-за потопа
- Суд оставил в СИЗО обвиняемую в злоупотреблении полномочиями экс-замминистра Ярилову
- Грузия отказалась заморозить российские активы
- В Ростовской области после пожара на ГРЭС без электричества остались около 350 тыс. человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru