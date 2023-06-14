Собянин: Территория Филинского верхового болота в САО получит статус особо охраняемой

Уточняется, что площадь «Памятника природы «Филинское верховое болото в районе Молжаниновский» составляет 11,5 га. На территории есть болотный комплекс с водоёмами, водотоками и топями, обладающими высокой ценностью для регенерации кислорода, поддержания водного баланса и сохранения биологического разнообразия.

Отмечается, что в ООПТ также растут занесённые в Красную книгу Москвы растения, в том числе, сфагнум, ирис аировидный, пушица многоколосковая. Кроме того, здесь обитают редкие для столицы птицы: речная крачка, сизая чайка, камышница и чомга, желтоголовая трясогузка, речной сверчок, чечевица обыкновенная.

«Статус ООПТ поможет восстановить и сохранить комплекс Филинского верхового болота, в том числе растения, занесенные в Красную книгу Москвы, и редких для нашего города птиц, которые гнездятся на территории», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил о старте комплексного благоустройства территории у прудов-регуляторов в Марьине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».