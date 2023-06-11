Собянин рассказал, чем привлекает москвичей парк «Братеевская пойма»
Созданный пять лет назад парк «Братеевская пойма» стал популярным местом отдыха горожан, отметил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что парк создали на месте неухоженной территории на правом берегу Москвы-реки. Концепцию благоустройства одобрили жители столицы на портале «Активный гражданин».
В парке оборудовали детские и спортивные площадки, летний кинотеатр, проложили экотропу протяженностью 700 метров, сделали сцену для проведения мероприятий. Обустроены велодорожки, пирсы и спуски к воде, установлены качели, беседки, места для пикников.
Изюминкой парка Собянин назвал профессиональное бейсбольное поле. Там проходят соревнования и тренируется любительский бейсбольный клуб «Спартак».
Мэр ранее сообщил, что реставрацию усадьбы «Покровское-Стрешнево» планируется завершить до конца 2023 года.
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