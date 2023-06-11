Собянин рассказал, чем привлекает москвичей парк «Братеевская пойма»

Градоначальник напомнил, что парк создали на месте неухоженной территории на правом берегу Москвы-реки. Концепцию благоустройства одобрили жители столицы на портале «Активный гражданин».

В парке оборудовали детские и спортивные площадки, летний кинотеатр, проложили экотропу протяженностью 700 метров, сделали сцену для проведения мероприятий. Обустроены велодорожки, пирсы и спуски к воде, установлены качели, беседки, места для пикников.

Изюминкой парка Собянин назвал профессиональное бейсбольное поле. Там проходят соревнования и тренируется любительский бейсбольный клуб «Спартак».



Мэр ранее сообщил, что реставрацию усадьбы «Покровское-Стрешнево» планируется завершить до конца 2023 года.

