Собянин: Темпы вакцинации от COVID-19 в Москве не уменьшаются

Потребность в вакцинации от коронавируса не уменьшается, 150 тысяч человек в неделю записываются на прививку в Москве. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

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«Интерес к вакцинации не ослабевает. Достаточно много граждан записывается, за неделю порядка 150 тысяч – это хороший темп», - отметил столичный градоначальник.

По словам мэра, в день от коронавируса прививаются десятки тысяч людей. При этом он напомнил, что кроме первичной вакцинации необходимо уделять внимание ревакцинации.

Ранее портал стопкоронавирус.рф выложил данные, согласно которым первый компонент вакцины от коронавируса в Москве получили 6 080 506 человек.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваВакцинаВакцинация
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