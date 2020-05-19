Ужасный прогноз, который не сбылся. Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Многофункциональные центры предоставления госуслуг начнут работу в Москве с понедельника, 25 мая. Будет открываться и часть клиник для оказания плановой помощи. О мерах по ослаблению ограничений рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Говорить о прогулках пока рано, - следует из его слов: возможность погулять с ребёнком на улице, позаниматься спортом появится тогда, когда количество смертей от коронавируса снизится, когда новые случаи заражения будут исчисляться десятками или сотнями, а не тысячами. Пока, по его словам, этот показатель растет. По состоянию на 19 мая в Москве зафиксировано 149 607 случаев инфицирования коронавирусом, 1651 пациент скончался.

Тем не менее, Москве удалось избежать самого страшного сценария развития эпидемии, - заявил Сергей Собянин. По его признанию, еще три-четыре недели назад в городе прогнозировался на середину мая столь огромный пик заболеваемости, что система здравоохранения просто не справилась бы. «Это был ужасный прогноз», - сказал Собянин. В том, что он не сбылся – «заслуга москвичей, которые очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе», - добавил он.

Но говорить о победе над коронавирусом было бы безответственно, - полагает столичный градоначальник. Он сообщил, что в больницах Москвы в тяжелом состоянии остаются порядка 18 тысяч заразившихся коронавирусом. Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, - заявил мэр. Угроза не надумана, - указал он, посоветовав сомневающимся подъехать к любой клинике и постоять рядом с приемным отделением.

Для снятия большинства ограничений, введенных в связи со вспышкой заболевания, придется подождать «неделю-другую», - сказал Собянин, добавив, что город по-прежнему остается в зоне риска, а москвичам надо «приспосабливаться к новой реальности», поскольку Москве еще долго предстоит жить в ограничениях из-за коронавируса. А чтобы москвичи не унывали от этих прогнозов, Сергей Собянин привел в пример ограничительные меры, принимаемые соседями России, в сравнении с которыми столичные рестрикции следует отнести к режиму «лайт»:

«Посмотрите на китайцев, они обнаружили 45 зараженных коронавирусом, и сто миллионов человек посадили на жесточайший карантин. У нас совсем другая ситуация. У нас, по сути дела, половина москвичей свободно или более-менее свободно передвигаются, это карантином назвать невозможно», - убежден мэр.

Утешение так себе, с учетом того количества столичных бизнес-предприятий, которое было вынуждено остановить работу из-за ограничений, и того количества их сотрудников, которые на время или насовсем лишились работы. Звучит, как во времена колбасного дефицита советских времен фраза «Лишь бы не было войны». Хотя, конечно, и то, и другое верно.

