Собянин: Современные поезда начнут выходить на Замоскворецкую линию метро в 2024 году

Открытие комплекса по эксплуатации и ремонту вагонов метро в районе Братеево позволит приступить к замене подвижного состава на Замоскворецкой линии московской подземки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в 2024 году на линии должны начать курсировать современные поезда. Полностью заменить подвижной состав на этой ветке планируется в течение нескольких лет.

Ремонтный комплекс в Братеево станет самым большим в России. Строительство второй очереди будет завершено в текущем году, а в 2024-ом комплекс должен начать функционировать в полном объеме.