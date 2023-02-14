Собянин: Современные поезда начнут выходить на Замоскворецкую линию метро в 2024 году
Открытие комплекса по эксплуатации и ремонту вагонов метро в районе Братеево позволит приступить к замене подвижного состава на Замоскворецкой линии московской подземки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в 2024 году на линии должны начать курсировать современные поезда. Полностью заменить подвижной состав на этой ветке планируется в течение нескольких лет.
Ремонтный комплекс в Братеево станет самым большим в России. Строительство второй очереди будет завершено в текущем году, а в 2024-ом комплекс должен начать функционировать в полном объеме.
Общая строительная готовность электродепо составляет 39%, сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы. Работы ведутся параллельно на всех основных зданиях и сооружениях депо.
Ранее Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что семь станций московского метро получили названия, которые горожане выбрали в ходе голосования на портале «Активный гражданин».
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