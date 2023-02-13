Головинский район стал лидером по строительству по программе реновации

Больше всего домов по программе реновации возводится на территории Головинского района (САО Москвы). Здесь возводится 9 домов на 1190 квартир. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, всего сейчас в Москве строятся 165 объектов общей площадью 2,6 млн «квадратных метров, еще 218 зданий площадью 4,4 млн «квадратов» находятся на стадии проектирования.

Что же касается Головинского района, с начала действия программы реновации здесь сданы в эксплуатацию 8 домов, а всего в новые квартиры переедут жители 137 сносимых в районе строений.



