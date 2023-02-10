Собянин поддержал выбор москвичей на «Активном гражданине» по названиям семи будущих станций метро

Семь станций московского метро получили названия, которые горожане выбрали в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По итогам голосования проектируемой конечной станции Троицкой линии метро, которая будет расположена в городском округе Троицк вдоль Октябрьского проспекта в районе домов № 29А и № 31, присвоили наименование Троицк. Строящуюся станцию этой же линии, расположенную вдоль Калужского шоссе вблизи примыкания к нему улицы Адмирала Корнилова, назвали Корниловской.

Кроме того, наименования получили две станции будущей Бирюлевской линии. Так, в столице появится станция Остров Мечты вблизи одноименного парка развлечений, между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком. Строящаяся станция будет пересадочной на «Технопарк» Замоскворецкой линии. Станция, расположенная вдоль Булатниковской улицы вблизи ее примыкания к Булатниковскому проезду, получит название Бирюлево.

Также строящейся станции метро Рублево-Архангельской линии (вдоль улицы Маршала Тухачевского вблизи примыкания к ней бульвара Генерала Карбышева) присвоили наименование Бульвар Генерала Карбышева.

Расположенная вдоль Боровского шоссе вблизи примыкания улицы Летчика Грицевца строящаяся станция Солнцевской линии будет названа Пыхтино. Кроме того, строящуюся станция Внуково близ одноименного международного аэропорта переименовали в Аэропорт Внуково.

«Спасибо жителям за участие в жизни города», — добавил Собянин.

